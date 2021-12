Luciano Szafir pode ser escalado para minissérie na Record

Luciano Szafir poderá interpretar o personagem Sansão na novela “Sansão e Dalila”, da Rede Record, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Uol. A emissora ainda não bateu o martelo a respeito da presença do ator no elenco e teria como segunda opção André Segatti para viver o personagem principal.

