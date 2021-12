Luciano Salvador Bahia lança disco

O cantor, compositor e violonista Luciano Bahia faz show nesta quinta-efira, 20, no Café-Teatro Rubi com seu novo disco, Abstraia, Baby, com letras claras, arranjos e interpretações que exploram a música popular brasileira, trazendo frescor ao gênero. Além disso, o artista explora temas como os encontros e desencontros do amor.

No repertório, canções como A Noite de Ontem Nunca Aconteceu e Vergonha. O show acontece a partir das 20h30, com ticket simples no valor de R$ 40. Informações pelo telefone 3013-1011.

