Luciano, irmão de Zezé di Camargo, é condenado por agressão no RS

O cantor Welson David Camargo, mais conhecido como o Luciano, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por ter agredido um homem quando participava de um comício, em Porto Alegre, durante a campanha política de 2004. Luciano deu uma “voadora” pelas costas do homem, de mais de 50 anos, além de um golpe no seu rosto e um chute no seu escroto.



A agressão ocorreu no dia 23 de outubro, em frente ao hotel Sheraton, no bairro Moinhos de Vento. O cantor chegou a alegar que, na ocasião, um tumulto generalizado foi criado no momento em que ele desembarcava no local e que, por isso, qualquer pessoa poderia ser identificada como o agressor. Mas na sexta-feira, 23, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS confirmou a sentença.

adblock ativo