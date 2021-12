Luciano Huck visita Mariano no hospital após acidente no 'Saltibum'

O apresentador Luciano Huck foi visitar na quarta-feira, 19, o cantor sertanejo Mariano em hospital, no Rio de Janeiro. O cantor, que faz dupla com Munhoz, sofreu um acidente durante as gravações para o quadro 'Saltibum', do Caldeirão do Huck.

"Visita ilustre. Obrigado Luciano Huck e toda a produção do Caldeirão do Huck por todos os cuidados e atenção", escreveu Mariano em post do Instagram.

O apresentador da TV Globo também registrou o encontro nas redes sociais.

