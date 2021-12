Luciana Mello arrecada fundos para homenagear Jair Rodrigues

Luciana Mello entrou na onda do crowdfunding (financiamento coletivo) para arrecadar R$ 100 mil e gravar um CD composto apenas por sambas para homenagear ao cantor Jair Rodrigues, que faleceu em 2014. "É uma homenagem ao meu pai e comemoração dos meus 30 anos de carreira", escreveu ela na página oficial do Facebook.

Até às 16h30 desta terça-feira, 21, ela já arrecadou R$ 6.350 (6% da meta). Ainda faltam 34 dias para o fim da campanha. O público pode doar qualquer valor e, a partir de R$ 25, o contribuinte vai ganhar recompensas como um exemplar do CD até um pocket show exclusivo para quem doar acima de R$ 20 mil.

"Desde muito cedo comecei na música, cantando com meu pai, aos cinco anos de idade. Meu pai já viu que eu queria cantar e me chamou pra gravar uma música no estúdio. Gravei 'O Filho do Seu Menino' e fiquei muito feliz. Quando eu fiz 15 anos eu gravei meu primeiro CD e por aí fui na minha carreira. Agora chegou a hora de comemorar estes 30 anos de carreira com todos vocês e, seguindo a dica que meu pai me deu, vou gravar um álbum somente com sambas. Ele dizia: 'Minha filha, no dia que você gravar um sambão mesmo você vai arrebentar a boca do balão", explicuo em um vídeo publicado na internet (que você assiste abaixo).

