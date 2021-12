Lucas Santtana lança novo videoclipe

O cantor e compositor baiano Lucas Santtana lançou, nesta quarta-feira, 14, o primeiro clipe do seu novo ábum, batizado de "O Deus que Devasta Mas Também Cura".

O vídeo, que tem direção de Daniel Lisboa, Diego Lisboa e Matheus Vianna, foi gravado em Salvador, com locações na Praia do Buracão, no Porto da Barra e no Terreiro de Jesus.

Composto por faixas autorais e também releituras, entre elas a canção “Músico”, de Tom Zé, Herbert Vianna e Bi Ribeiro, "O Deus que Devasta Mas Também Cura" conta com participações especiais de Céu, Curumin, Kassin e Gui Amabis.

O show de lançamento do disco acontece no dia 30 de março, no Teatro do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Na ocasião, Lucas receberá o maestro Letieres Leite, da Orkestra Humpilezz.

Confira novo clipe de Lucas Santtana:

