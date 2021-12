Lucas Lima mostra boneca do filho Theo e seguidores discutem nos comentários

O músico Lucas Lima, marido da cantora Sandy, publicou uma foto em que mostra uma boneca de seu filho, Theo, 4, no chão de casa, ao lado de um par de tênis do pequeno.

"Toda vez que vou tomar café da manhã e esbarro com um tênis desses e uma Elsa aleatória no chão eu lembro do quão ridiculamente abençoado eu sou", escreveu, em referência à personagem do filme Frozen.

Nos comentários da postagem, a maior parte de seus seguidores ficou sensibilizada com a reflexão e parabenizou Lucas. "Que delícia, aproveite ao máximo tudo isso... Quando você piscar o olho, ele já cresceu e você vai sentir saudades", disse um usuário.

Alguns poucos comentários, porém, criticaram a presença de uma boneca com personagem feminino entre os brinquedos de Theo.

Em um deles, o usuário afirmou que seu filho também é fã da personagem: "Confesso que fico meio triste com essa paixão, queria que ele gostasse de 'coisas de menino', e não 'de menina'"

Na sequência, diversos internautas o criticaram: "Não existe isso 'de menino' e 'de menina', é desenho, é brinquedo."

"Se o Theo não pode brincar com a Elsa, então vou ter que doar o Buzz Lightyear da minha filha?", disse outro.

