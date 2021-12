Luana Piovani diz que pretende sair do Brasil

Em mais uma de suas frequentes transmissões ao vivo no Facebook, Luana Piovani revelou que quer deixar o Brasil. No vídeo, feito na última quarta-feira, 2, ela revelou que está pensando nisso por causa de seus filhos.

"O que mais tem aqui é gente 'nem aí' para nada. Tá todo mundo fazendo jabá e postando foto bonita e compartilhando look. Eu digo sinceramente que pretendo mesmo ir embora do Brasil porque não quero que meus filhos 'sejam uns bolhas' criados em um condomínio fechado e andando de carrinho blindado", disse.

A atriz tem três filhos: o mais velho Dom, de 4 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 1 ano. No vídeo, Luana ainda falou sobre sua participação no Programa do Porchat, que foi ao ar na noite anterior.

"Eu sou denominada 'chata' porque eu exijo os meus direitos, as pessoas têm medo de exigir seus direitos. Eu não tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de não cumprirem as 11 horas de descanso entre uma diária e outra, de não receber o meu texto com 72 horas de antecedência para eu decorar", falou.

