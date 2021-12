Luan Santana passa mal e abandona palco no Festival de Verão

O show de Luan Santana, que fez sua estreia no Festival de Verão de Salvador, acabou antes do previsto. O cantor passou passou mal e foi levado de ambulância a uma unidade médica. O ídolo teen teve uma possível queda de pressão, mas passa bem, segundo informações da assessoria de imprensa do evento.

O apresentador André Marques foi até o palco explicar o motivo da saída repentina do artista. "Vim dar uma satisfação, Luan está bem, ele está atrás do palco. Não precisa chorar". Com a saída antecipada do cantor, a banda Harmonia do Samba entrou no palco (Veja imagens).

A participação de Luan Santana foi um dos destaques da terceira noite (Veja imagens). Muitas fãs madrugaram para ver o jovem de 19 anos. Quarta atração da noite, foi recebido com histeria por muitas adolescentes, que carregavam faixas, estampavam a foto dele em camisas e choravam. "A primeira vez é inesquecível e espero que seja para vocês como está sendo para mim. Estou apaixonado por Salvador. Obrigado", disse. Após a música "Meteoros da Paixão", ele demonstrou que não estava bem e deixou o palco.

Música baiana - Antes, quem fez show foi o Asa de Águia. O cantor da banda baiana fez uma prévia do Carnaval e ainda recebeu ícones da festa momesca no palco, como Pepeu Gomes, Armadinho e André Macedo, além de Ricardo Chaves. A reunião dos músicos foi um dos pontos altos da festa. Com Pepeu, primeiro a subir ao palco, Durval tocou "Eu Também Quero Beijar", composição do guitarrista. Em seguida, Armandinho e André Macedo se uniram aos dois para entoar "Chão da Praça". O show foi encerrado com "Chame Gente", que contou ainda com Ricardo Chaves.



Entre as participações especiais, Durval Lelys aproveitou para apresentar o 'Reiciclável', mais um de seus personagens de verão. “Quebra Aê”, “Hoje é Dia do Asa”, “Bota pra Ferver”, “Anjo Bebê” e “Vale Night” também estavam no repertório do show.

Durval Lelys foi a terceira atração do evento nesta sexta-feira (Veja mais imagens)

Romantismo - A segunda atração foi Ana Carolina, que fez um show sem muitas novidades. Abriu com “Dez Minutos”, cantou “É Isso Aí” e “Uma Louca Tempestade”, além de outras dos seus novos discos gravados. O movimento na arena principal, apesar de maior do que no primeiro show, foi considerado pequeno porque muita gente trocou o romantismo da mineira pelo pagode do LevaNóiz, na Casa do Pagode.



O espaço de shows estava tão lotado que as pessoas circulavam com certa dificuldade. A música “Liga da Justiça”, bastante tocada desde o primeiro dia, na quarta, 2, é que deu maior visibilidade ao grupo. Latino apareceu na festa e subiu ao palco para cantar o hit com o vocalista da banda, André Ramon. (Leia mais)

Ana Carolina levou romantismo para o terceiro dia do evento (Veja mais imagens)

A abertura da festa ficou com Tomate, que começou o seu show por volta das 20h30 de sexta, 4. O ex-vocalista da banda Rapazzola cantou as suas músicas mais conhecidas, inclusive da carreira solo, como “Parará”, lançada ano passado no Festival de Verão 2010, e “Eu te amo p*”, aposta do cantor para o Carnaval deste ano. "Te espero no Farol" e "Cuida de Mim", versão em português de "I'm Yours", de Jason Mraz, também foram tocadas.

No palco, Tomate tirou a camisa e depois foi para o meio do público na arena do maior palco da festa. Torcedor do Bahia, homenageou o seu time, exibindo a bandeira tricolor que pegou de um fã, e ainda fez apostas otimistas. "Esse ano o meu Bahia vai dar o que falar. Sempre acreditei na subida do esquadrão".

Tomate foi a primeira atração do evento no Parque de Exposições

O show, programado para ser iniciado às 20 horas, acabou começando meia hora depois porque o cantor chegou atrasado. Segundo ele, a demora foi causada pela lentidão do tráfego. "Tava aqui pertinho, mas o trânsito este horário é terrível".

Harmonia do Samba também se apresentou nesta sexta. Nos outros palcos, marcaram presença Jorge Vercillo, Luiza Possi, Cine, Pablo Dominguez, Seu Maxixe, Nelson Rufino, Neto Bala, Caldeirão e Beat Beleza.

Já passaram pelo evento, iniciado na quarta, a paulistana Maria Gadú, o grupo Capital Inicial, Claudia Leiite, a Banda Eva e Parangolé (primeira noite), o cantor Belo, a dupla Jorge e Mateus e A Zorra, além de Ivete Sangalo e Jota Quest (segunda noite).



