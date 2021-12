Luan Santana chega ao Festival de Verão

Pela primeira vez na grade de atrações do Festival de Verão de Salvador, Luan Santana já chegou ao Parque de Exposições, na Avenida Paralela. O cantor é a quarta atração da terceira noite do evento, que começou nesta quarta-feira, 02.



Tímido, o sertanejo cumprimentou rapidamente as fãs e seguiu direto para o seu camarim. Ontem, ele também compareceu ao local para conferir a apresentação de Ivete Sangalo, com quem divide os vocais na música "Química do Amor".

