Lua Leça, mulher de Maria Gadú, anuncia que está grávida

Lua Leça, mulher de Maria Gadú, anunciou neste domingo (28) que o casal espera seu primeiro filho. A produtora deu as boas novas com uma foto da barriga crescida, que já denuncia o bebê. "Sobre o sonho de duas mulheres", escreveu Lua sobre a realização, marcando Maria Gadú na barriga dela. Maria e Lua estão juntas desde 2012 e assinaram um acordo de união estável em 2013.

Ao saberem da notícia da gravidez, muitos amigos se manifestaram. A cantora Sandy ficou surpresa: "Tá falando sério?", escreveu no Instagram. O irmão dela, Júnior, teve a mesma reação: "Serião? Conta para noiz (sic)! Tá rolando mesmo".

Outras famosos como Gaby Amarantos, Deborah Secco e Preta Gil parabenizaram o casal. Em seu perfil no Instagram, Lua Leça fez uma selfie com a barriga em frente ao espelho e os seguidores enviaram mensagens parabenizando o casal. "Que esse sonho se realize com muito amor e paz" e "Deus abençoe" foram alguns dos comentários postado.

