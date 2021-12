Lourenço Rebetez mistura jazz e candomblé no primeiro álbum

O músico paulista Lourenço Rebetez se apaixonou pelo jazz desde a adolescência. No mesmo período, entre as idas e vindas à Bahia, desenvolveu um particular interesse pelo som percussivo dos rituais de candomblé e dos blocos afro. Hoje, maduro e formado em guitarra e jazz composition pela Berklee College of Music (Boston), ele reúne essas duas referências musicais no recém- -lançado álbum de estreia O Corpo de Dentro.

"Esse disco é o resultado de um trabalho que eu comecei a desenvolver por volta de 2009. Depois que passei um período estudando música nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil e, além de tocar com várias pessoas e compor trilhas, eu comecei a escrever alguns desses temas que agora estão no CD", conta o músico e compositor.

Para lançar o primeiro trabalho, Lourenço contou com a colaboração de um nome de peso. O renomado guitarrista norte-americano Arto Lindsay, que já produziu discos de nomes como Caetano Veloso e Marisa Monte, assina a produção do álbum.

"Eu estava fazendo o meu primeiro disco da carreira e queria muito ter um produtor que já tivesse feito vários, que é o caso dele. E eu achei que ele entenderia a minha ideia de misturar coisas que me formaram como músico e não faria algo tão purista", justifica a escolha.

A parceria resulta em um trabalho bem apurado, baseado em muito estudo e pesquisa. As dez faixas instrumentais que Lourenço inclui no CD são marcadas por uma sonoridade complexa e, ao mesmo tempo, instigante, com uma mistura de sopros, piano, guitarra e a percussão afro-brasileira.

Rumpilezz

Boa parte da inspiração de Lourenço Rebetez para compor as músicas de O Corpo de Dentro vem da Bahia, mais precisamente da Orkestra Rumpilezz, pioneira em juntar o som do candomblé com o jazz.

"Quando eu vi o show da Rumpilezz pela primeira vez, em 2009 ou 2010, eu fiquei completamente maluco com o que ouvi. Naquele verão mesmo eu fui para Salvador bater na porta do [maestro] Letieres Leite para tomar aula", lembra o músico.

O maestro e músico baiano, aliás, teve influência fundamental sobre Lourenço na hora de conceber o novo trabalho. "Foi o Letieres quem me abriu o olhar para entender que esses ritmos todos poderiam servir de matéria prima de uma criação moderna e contemporânea", ressalta.

No disco de estreia, a Bahia é representada nas gravações pelas presenças dos percussionistas baianos Gabi Guedes, Iuri Passos e Ícaro Sá.

adblock ativo