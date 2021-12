Lou Reed vem ao Brasil para autografar Atravessar o Fogo

Eu podia ter sido alguém, diz o personagem de Marlon Brando em “Sindicato de Ladrões”. Essa citação está na abertura de “Atravessar o Fogo” (Companhia das Letras, 794 páginas, R$ 51,50), o livro que compila as 310 letras do cantor, poeta e compositor nova-iorquino Lou Reed, e lhes dá uma tradução para o português.

O volume será lançado na Festa Literária de Paraty, no dia 7 de agosto, sábado, às 19h30, com a presença de Lou Reed e suas roupas pretas, o mito do rock’n’roll em carne & osso, integrante do grupo Velvet Underground no final dos anos 1960, e com mais de 40 anos de integridade artística.





É fácil de entender o que Lou Reed, hoje com 68 anos, pretende com a epígrafe em que cita Marlon Brando: seu ofício no rock nunca foi o de erigir uma obra, mas o de bater-se com as armas de que dispunha contra males que o afligiam: a hipocrisia social, os modelos comportamentais, a opressão filosófica. Aconteceu que ele virou, a contragosto, referência (um “alguém”, mas nunca um poeta oficial).

Traduzir letras de música é sempre uma tarefa ingrata: sem o suporte musical, para que servem? Se são poesia cantada, podem prescindir da parte musical? Some-se a isso o fato de serem recriadas da língua original, não acabam se tornando uma outra coisa? “Aqui, o que o leitor encontrará são versões que pretendem transmitir a compreensão das letras de Lou Reed, consideradas como textos artísticos em verso branco e livre”, dizem os tradutores, Christian Schwartz e Caetano W. Galindo.

É preciso dizer que foi um trabalho hercúleo (Lou Reed tem um songbook enorme, quase se equipara a Roberto Carlos). O ritmo de tradução é livre: “Cara, graças a Deus fico bem como se estivesse morto/E agradeço ao teu Deus por não ter consciência”, diz a letra de “Heroína”. Lewis Allen Reed é do Brooklyn.

Formou-se em literatura na Universidade de Syracuse, onde conheceu o poeta Delmore Schwartz, que se tornaria seu mentor. Em 1965, criou com o músico John Cale um grupo de importância fundamental, o Velvet Underground, que foi “adotado” pelo artista pop Andy Warhol em sua fase mais ebulitiva. Atualmente, Reed está casado com a artista multimídia Laurie Anderson, a quem dedica o livro.

