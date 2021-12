Los Hermanos vai fazer segundo show em Salvador

Já está confirmado. Os Los Hermanos resolveram atender aos pedidos dos fãs baianos e vão fazer um segundo show em Salvador, no dia 18 de outubro. A primeira apresentação será no dia 17 e já está com ingressos esgotados. Os bilhetes para a segunda noite do grupo ainda não tem data para serem comercializados. O evento será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), às 18h30, com ingressos a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).









