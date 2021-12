Los Hermanos pode fazer mais um show em Salvador

Com ingressos esgotados, a banda Los Hermanos pode fazer uma segunda apresentação em Salvador. O produtor Luisão Pereira, responsável em organizar os shows locais do grupo, declarou que a banda está estudando a possibilidade de abrir uma nova data na agenda para atender aos fãs da capital baiana.







"Estamos vendo a disponibilidade da banda em fazer um segundo show aqui. Mas ainda é cedo para confirmar alguma coisa", contou Pereira.







O ingresso para o show dos Los Hermanos marcado para o dia 17 de outubro (domingo, a partir das 18h30), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), começou a ser vendido na quinta-feira, 19, ao meio dia. Segundo informações do produtor, menos de duas horas depois os bilhetes já haviam acabado. Os convites foram vendidos na bilheteria do TCA e nos pontos de venda do Sac Iguatemi e Barra.









