Los Hermanos confirma show em Salvador

Um ano e meio após abrir os shows do Radiohead, Los Hermanos volta a se reunir para uma mini-turnê pelo Nordeste. Com data marcada na agenda, o grupo, que está em recesso desde 2007, fecha as apresentações na capital baiana, no dia 17 de outubro (domingo). O show acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).









adblock ativo