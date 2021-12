Lorena mente em depoimento para ajudar Stella

Lorena (Tammy di Calafiori) voltou atrás e resolveu mentir em seu depoimento para a polícia em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A estudante contará na delegacia que Agnello (Daniel de Oliveira) brigou com seu pai poucos dias antes do assassinato porque o empresário reprovava o namoro da filha com o sobrinho dele. A cena será exibida no capítulo desta quarta-feira, 20.

adblock ativo