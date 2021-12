Lorena Improta anuncia retorno do projeto "Show da Lore"

A dançarina e digital influencer, Lore Improta, promoveu um evento no Shopping da Bahia, em Salvador, e aproveitou o momento para divulgar o retorno do seu projeto "Show da Lore". A baiana esteve no local junto aos seus bailarinos e realizou um “flash mob” pelos corredores.

O show vai rodar o Brasil e ganhar mais fãs e admiradores. O projeto conta com um repertório super dançante e vibrante com musicas atuais, nacionais e internacionais. Nesta nova Turnê, o público podera ter ua experiência de ver, ouvir e dançar, com cenário novo, troca de figurinos, projeto de iluminação especial além de uma atuação de Lore no placo jamais vista.

Ela, que atualmente apresenta o programa "Me Deixa Dançar" - exibido às sextas pelo canal fechado GNT - não escondeu a alegria logo após descer do palco: “Que felicidade! O Show da Lore é uma realidade no mercado e as pessoas dançaram e se divertiram junto comigo o tempo inteiro. Foi uma delícia realizar para o público hoje um pouquinho do que será o show da Lore, e se preparem, pois já já o show da Lore chega a sua cidade!!".

