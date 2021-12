Lore Improta lança o 'Fantástico Mundo da Lore'

No mês em que se comemora o Dia das Crianças, a digital influencer e dançarina, Lore Improta, está emplacando um novo projeto inspirado no mundo infantil. 'O Fantástico Mundo da Lore' é um musical que mistura música, dança e atuação, brincando com a imaginação da criançada que com o passar do tempo foi crescendo e ganhando espaço no público de Improta.

“A gente tinha o Show da Lore e começou a ter muitas crianças no show, e então pensamos em fazer o Show da Lore Kids. Fizemos e foi um sucesso no Parque da Cidade, só que o repertório não estava direcionado para criança, então decidimos focar em um projeto só para os pequenos”, explicou Lore sobre o surgimento da ideia.

A dançarina destacou o cuidado especial tomado por ela e por toda a equipe ao trabalhar diretamente ligado ao mundo infantil. Além do repertório e do figurino, o modo como a artista se porta nas redes sociais e no canal do YouTube também foi repensado e modificado.

Lore dançou no Bloco Algodão Doce com Carla Perez, no Carnaval de Salvador, quando tinha apenas 9 anos e trouxe dessa vivência a maior parte das suas inspirações. Além da ex-dançarina do É o, Tchan!, Lore também se inspirou em Xuxa.

“Xuxa e Carla foram minha infância, mas eu dancei com Carla, vivenciei mais essa questão dela. Então Xuxa está mais para o lado dos figurinos, tem um figurino meu no espetáculo que é inspirado nela. Me inspiro em Carla Perez nas músicas do espetáculo. Eu acho que o público que eu trabalhei com Carla veio para mim também, justamente porque cresceu junto comigo, então está mais fiel”, comentou a loira.

O projeto rodará o Brasil após a estreia no estacionamento do Shopping da Bahia, no dia 21 de outubro

No Fantástico Mundo, Lore traz seis músicas clássicas da infância brasileira: Show da Luna, Carrossel, Palavra Cantada, Chiquititas, Os Saltibancos e Trem de Alegria, e, para a surpresa de todos, três músicas inéditas compostas pela influencer em parceria com Rafinha RQS: E Aí Galeroca?!, Aula de Dancinha e Movimenta o Corpo. Além de compor, Lore também canta as originais, que já foram lançadas no canal do YouTube do projeto.

“Ave Maria! Essa foi a parte mais desafiadora para mim. Não de compor, porque não estava no script, foi uma coisa que fluiu mesmo e eu ajudei a compor as três músicas, mas a de cantar, porque eu nunca me vi cantando. Sempre cantei no carro, fazia uns stories, mas não é a mesma coisa. Eu entrei no fono, teve todo um estudo e todo um preparo, uma questão se realmente ia ficar bom. Tanto que a gente fez umas músicas mais faladas, não é tão cantada. As músicas são para o espetáculo, não foi por 'agora vou virar cantora'”, contou.

E para quem estava pensando que o Fantástico Mundo vai ficar só no mês das crianças, está muito enganado" O projeto rodará o Brasil após a estreia no estacionamento do Shopping da Bahia, no dia 21 de Outubro.

“A gente já fez o projeto programado para rodar o país. É um pouco do Show da Lore, então se o show vai voltar ou não vai depender muito da repercussão depois do Fantástico Mundo. Mês que vem, provavelmente, a gente esteja em Aracaju”, afirmou a loira,

Lore já foi a rainha da Pipoca do Algodão Doce em 2018, mas no momento, não há projetos para que a dançarina esteja de volta as ruas do Carnaval de Salvador em 2019. Além disso, outros projetos estão sendo pensados para o futuro.

“Pode ser que surja algo, mas não estou com projeto para isso. A gente realmente está esperando lançar para ver como é que vai ser a repercussão e se vão surgir novos projetos a partir disso. Temos projetos que estão indo para o papel, tem a questão da apresentadora, que eu gosto muito. Mas não tem nada certo ainda. Tem até o Garota Vip que eu vou fazer novamente”, contou a rainha.

Quem quiser conferir de pertinho o espetáculo Fantástico Mundo da Lore basta participar da promoção do Shopping da Bahia (SDB), onde Improta será propaganda da campanha “Mês das Crianças SDB”. A cada R$ 100,00 em notas mais R$ 20,00 em dinheiro, equivale a um ingresso. As trocas deverão ser efetuadas no Shopping até dia 20 deste mês ou enquanto durar o estoque.

Lorena Murici* | Fotos: Adilton Venegeroles | Ag. ATARDE Lore Improta lança o 'Fantástico Mundo da Lore'

*Sob orientação da editora Lhays Feliciano

adblock ativo