Look de Claudia Leitte no "The Voice" vira meme na internet

Para a estreia do "The Voice Brasil" (Globo) nesta quinta-feira, 1º, Claudia Leitte escolheu um vestido que remete a um smoking, mas que foi comprado a um uniforme colegial. Como na maioria das vezes, ela estava linda e animada, mas os internautas não perderam a oportunidade de brincar com a comparação e logo a escolha da cantora virou meme na internet.

Claudia chegou a ser comparada a jovem Hermione, personagem da atriz Emma Watson em "Harry Potter", e a moça da caixa de palitos Gina.

Confira os comentários no Twitter:

Sabia que já tinha visto essa franja da Cláudia leitte #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/zb7dfp5zIz — Lannes (@LannesDelRey) 2 outubro 2015

Claudia leitte ta parecendo a mulher do palito de dente #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/hjrc0L7N1j — Dólar (@DolarNoBrasil) 2 outubro 2015

