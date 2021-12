Loja temporária de verão incentiva vendas e diversidade

Só quando o motor financeiro gira que a criatividade fashion pode ficar ainda mais forte. O produtor cultural Mauro Braga sabe bem disso. Após oito anos trabalhando na Luminosidade (empresa à frente da realização da São Paulo Fashion Week), ele volta para terras baianas com o projeto Ajá-io.

Trata-se de uma loja temporária, instalada no Shopping Barra (nas dependências da iO por Robério Sampaio), e que tem como principal objetivo divulgar o trabalho de quem é da Bahia. Nomes locais como Aládio Marques, Meninos Rei, Ismael Soudam, Jeferson Ribeiro, Kelba Deluxe, Crioula e Candida Specht podem ser encontrados nas araras do espaço.

Mauro explica que a ideia é possibilitar visibilidade aos nomes novos nomes do mercado. No entanto, ele acrescenta que é importante colocá-los ao lado dos criadores já consolidados, mas que continuam com um trabalho moderno.

"Infelizmente, Salvador ainda foca em certos artistas e dá pouco espaço para figuras diferentes. É por conta disso que a loja propõe uma mistura entre moda e arte", define.

Com esse conceito mais expandido e transversal, a ação coloca produtos de moda, como vestidos estampados, beachwear, maxi-colares, pulseiras masculinas e mochilas, ao lado das criações dos fotógrafos Akira Cravo, Lucas Assis, Tati Freitas e Rodrigo West, dos artistas Jorge Almo e Fael, e do designer Raphael Ribeiro.

"Eu pensei: se juntarmos essa turma toda e associarmos a tudo aquilo que Roberio Sampaio tem, essa mistura vai resultar numa loucura de estampa e cor que é a cara da Bahia. A loja é uma celebração à nossa terra só que de um jeito mais moderno", diz Mauro.

Inicialmente, a Ajá-io segue até o dia 15 de fevereiro. Porém, Mauro antecipa que nada impede que ela permaneça até o final de fevereiro e também ganhe novas edições.

As irmãs gêmeas e modelos Suzana e Suzane Massena posaram na Praia de Busca Vida

Vozes locais

O estilista e empresário Roberio Sampaio conta que concordou com a iniciativa por considerá-la relevante para o suporte da moda local.

"Eu também já comecei um dia e sei que não é nada fácil. O mercado baiano não é muito propício para empreender coisas na área de moda. Se você empreender no axé talvez seja bem-sucedido", comenta.

O designer de moda Aládio Marques integra a Ajá-io com a marca de camisas AL. e também ajudou Mauro a definir a lista de nomes participantes do projeto. Para ele, vender suas peças num shopping aumenta a probabilidade de circulação da sua marca e amplia as possibilidades de vendas.

"Essa é uma ótima oportunidade de mostrarmos nosso trabalho num outro círculo comercial. É bem importante reforçar que o design baiano pode unir conceito e consumo de moda", afirma ele.

Para a arquiteta e designer de acessórios Kelba Varjão, a expectativa da marca Kelba Deluxe é exatamente a tal visibilidade e retorno financeiro. "A proposta de Mauro envolve um importante tripé: vendas, divulgação nacional e reunião do design baiano", pontua.

O desejo de Mauro Braga é que esses nomes vendam muito para que toda a produção de moda se intensifique. "Juntos somos uma força bem maior e significativa", finaliza.

adblock ativo