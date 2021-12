Livros infantis usam tecnologia de repelente contra inseto

Uma ação desenvolvida pela empresa química Ananse juntamente com a RJR Editora, resultou no lançamento de livros "Histórias Seguras, Guerreiros da Amazônia, volume 1" - incluindo um exemplar que conta a história de guerreiros convocados para salvar a floresta da devastação, e um de colorir, além de giz de cera e uma capa de super-herói.

Todos os materiais vêm com uma inovação: repelentes naturais nas fibras do papel, no giz e no tecido da capa. O projeto, criado e desenvolvido pela Little George, hot shop de criação do Grupo Ketchum, une nanotecnologia e microcápsulas repelentes transformando o momento de aprendizagem e diversão num momento também de proteção para as crianças.

O projeto foi lançado com distribuição gratuita dos kits na comunidade de Tapara Miri, no Pará. Para escolher o local correto e testar a tecnologia, o projeto recebeu o apoio do Ipam (Instituto de Pesquisas da Amazônia), que previamente testou a efetividade do repelente aplicado nos livros e auxiliou na escolha das comunidades que precisariam receber esse apoio, além de dar todo o suporte logístico para a equipe.

Nessa primeira etapa a expectativa é entregar mais de 2 mil kits e até o final do ano a ideia é chegar a 20 mil unidades. Como próximos passos, a editora RJR em parceria com a Ananse irão mapear outras regiões com foco de casos das doenças transmitidas pelos mosquitos para ampliar a ação.

