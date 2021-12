Livros de jornalismo investigativo no esporte são apostas

Há 15 anos, quando um fã de esporte entrava numa livraria em busca de algo interessante sobre o tema, encarava uma miniprateleira com poucas e repetidas obras, em sua maioria almanaques. Hoje, o cenário é outro. Sobram livros dos mais variados subgêneros, e um em especial tem se destacado: o que tem o jornalismo investigativo como base, sobretudo após o prato-cheio que foi a cobertura de bastidores para a Copa do Mundo de 2014.

Somente no último mês, mais dois livros foram lançados no Brasil sobre o tema: O Jogador Secreto (Panda Books) e Jogo Roubado (Paralela). No primeiro, sob anonimato, um atleta que atuou por times das quatro divisões inglesas e pela seleção faz revelações sobre intrigas, negociatas, orgias e conversas de vestiários. Com narrativa envolvente, o autor cativa o leitor não apenas pelas escabrosas histórias, mas também pelo suspense antes do desfecho de cada capítulo.

No segundo, o americano Brett Forest vai às raízes das bolsas de apostas em Cingapura e Kuala Lumpur e expõe o alcance das armações em quase todos os países e ligas do mundo, mostrando o envolvimento de jogadores, árbitros, dirigentes de clubes e políticos.

Com o clima de Mundial e o sucesso e repercussão contínuos de matérias investigativas em jornais e revistas, as editoras nacionais não tiveram dúvidas em apostar no tema (veja ao lado alguns desses livros), publicando novas obras ou relançando cópias de edições de livros consagrados da área.

"Um evento como a Copa abre margem para muita investigação, sobretudo aqui no Brasil, com suas empreiteiras e mais a dona CBF", avalia Juca Kfouri, colunista da Folha de São Paulo e mais notório jornalista investigativo esportivo do país.

Para além da denúncia

É interessante notar que os livros não se alimentam exclusivamente de denúncias, elemento mais importante do gênero. Muitas das obras extrapolam a linguagem rápida e cotidiana do jornalismo, abrindo espaço para uma escrita mais literária. É o caso de Dente de Leite S.A. (Amarilys), de Juan Pablo Meneses. Nele, o autor chileno 'compra' um jovem jogador e passa a viver como seu empresário, imerso no submundo das negociações de direitos econômicos de atletas e nos relacionamentos de familiares, dirigentes e outros agentes.

A aposta de Meneses é similar à do jornalista americano Bill Buford, que se infiltrou numa torcida organizada inglesa para relatar o que leva os fãs a brigar por aí por causa do futebol. Após quatro anos convivendo com os hooligans, ele utiliza em Entre os Vândalos (Companhia das Letras) uma linguagem muito próxima do new journalism para mostrar como a experiência da violência de massa, sob o manto do anonimato coletivo, termina se transformando em um apelo quase irresistível até mesmo para alguém 'esclarecido'.

"No trabalho de editor, há sempre a coisa da tentativa e erro. Tentamos sentir se o leitor vai gostar daquele conteúdo. Enxergamos nesse tipo de livro um filão pouco explorado e, à medida que nossos lançamentos foram dando certo, ficamos de olho no mercado por obras nessa linha de bastidores do futebol", explica o jornalista Marcelo Duarte, editor da Panda Books.

"Uma coisa importante nessas apostas é que há o risco de processos judiciais por conta do conteúdo de denúncia, e como perder um caso desse tipo pode significar até milhões em prejuízo, muitas vezes algo impagável para uma editora, isso torna nosso trabalho de editor ainda mais sério. Não posso publicar alguém que não tem provas daquilo que escreveu", complementa Duarte, responsável por lançar no Brasil duas das mais importantes obras sobre o gênero na década: Jogo Sujo e Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, do jornalista escocês da BBC, Andrew Jennings.

Os livros de Jennings foram responsáveis diretos pela queda de Ricardo Teixeira da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de seu sogro, João Havelange, do quadro de membros da Fifa, entidade que controla o esporte no mundo. Ele combinou investigações suas, na Suíça, com elementos do relatório da CPI da Nike, de 2001, para comprovar a entrega de propinas aos dirigentes por meio de contas de empresas em paraísos fiscais. "Os jornalistas têm que unir suas forças para investigar os contratos, desvios e onde gastos foram superfaturados. Porque tem sempre um homem por trás. Quem pagou para que entrasse no projeto da Copa um estádio na Amazônia ou em Brasília? Políticos locais ou quem tenha assinado os papéis são os alvos", indica Jennings.

