Livros de culinária invadem o mercado editorial

"Você tem fome de quê?". Com o cardápio variado de publicações especializadas em gastronomia, "livros" podem ser uma deliciosa resposta à famosa provocação dos Titãs.

O mercado põe na mesa desde títulos de conteúdo simples, com um quê de antigo caderninho de receita da vovó, até obras sofisticadas, com belas imagens e conteúdo técnico, endereçado a profissionais e pesquisadores.

Para Jeane Passos, publisher da Editora Senac, principal selo do segmento com 18% (ou 235 títulos) de seu catálogo especializado em gastronomia, o mercado editorial vem acompanhando o maior interesse das pessoas pela temática, em seus diferentes graus.

"Existe mercado para todo tipo de livro. Temos não só livros focados na questão antropológica, na cultura da gastronomia, mas também livros de receita que estão muito próximos dos que não são profissionais. Editoras que só publicavam romances, por exemplo, agora estão investindo na gastronomia, porque é uma área que cresce significativamente", diz.

Os números da editora Senac evidenciam o aquecimento do setor. "Nos últimos 5 anos, crescemos 121,99% nas vendas de livros especializados em gastronomia. Em 2012, a editora lançou 35% a mais do que no ano anterior de livros deste setor, ao mesmo tempo as vendas cresceram 62%", afirma Passos.

Boom midiático



O antropólogo e museólogo Raul Lody, criador e curador do Museu da Gastronomia Baiana e autor de diversas publicações, acredita que existe um grande boom da gastronomia no mundo inteiro, que atinge diversas mídias.

"Vive-se nesses últimos 20 anos uma glamourização da gastronomia, na mídia impressa (livros, revistas, cadernos de jornais), nas TVs aberta e fechada, em blogs e sites", afirma. Recentemente, ele lançou Bahia Bem Temperada - Cultura Gastronômica e Receitas Tradicionais.

"Ao mesmo tempo, pela quantidade, pela variedade e diferentes níveis de qualidade, digo que se vive uma intoxicação midiática sobre a comida. Existe um over, um muito, mas tem excelentes coisas também. Tenho percebido que o mercado vem se ajustando", acrescenta o pesquisador.

Já Daniela Castro, jornalista especializada em gastronomia, critica os títulos que se limitam a apresentar apenas receitas, diante das muitas possibilidades temáticas.

"Receita por receita, eu acho em qualquer lugar ou crio, a não ser que seja algo muito complexo, sofisticado, que precise de técnica. O bacana é quando a receita vem dentro de um contexto, tem história, sociologia da comida ou acompanha a história de vida de um personagem, de um ingrediente", afirma a autora do blog Pimenta e Cominho.

Em sua pesquisa de mestrado, ela estuda o lugar da comida brasileira nas revistas especializadas. "Percebi que tem lugar para comida brasileira sim nas revistas, desde que apareçam sofisticadas, glamourosas. Nas revistas, se a comida for simples não é notícia".

Pouca expressividade



Apesar de editores e autores se mostrarem empolgados com o aquecimento do mercado especializado em gastronomia, o setor ainda é pouco representativo no País.

Dados da Nielsen, empresa global de informação e pesquisa que contabiliza cerca de 60% do mercado nacional de livros, mostram que, dos 500 livros mais vendidos na primeira semana de dezembro, apenas nove (ou 1,8%) são da área. Em termos de faturamento, esses títulos correspondem à fatia de apenas 2%.

"Dos 600 mil títulos vendidos pelas principais livrarias do Brasil, considerando a última semana, os de gastronomia representam cerca de dez mil. Eles têm baixa contribuição no mercado, se compararmos com livros religiosos, que vendem muito no País", explica Luiz Gaspar, gerente de Bookscan da Nielsen.

Comparando os números nacionais com os da Inglaterra, por exemplo, percebe-se que o mercado editorial brasileiro ainda tem muito a crescer.

"Enquanto vendemos em média 600 mil livros por semana, a Inglaterra vende cerca de três milhões de títulos. Um quinto dos 500 livros mais vendidos lá é de gastronomia. É um mercado mais desenvolvido, que trabalha com mais descontos e ofertas".

adblock ativo