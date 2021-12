Livro sobre relacionamentos é inspirado em Jane Austen

Jane Austen morreu há 196 anos e segue inspirando leitores - há sociedades em homenagem a ela em diversos países, que organizam simpósios e bailes com os participantes vestidos a caráter -, cineastas e outros escritores.

Já saíram obras como Clube de Leitura Jane Austen, Eu Fui a Melhor Amiga de Jane Austen, Aprendi Com Jane Austen e Conversas com Jane Austenem Bagdá. E ainda Orgulho e Preconceito e Zumbis e Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos, entre outras.

Um novo livro chega agora às livrarias brasileiras com a promessa de ajudar mulheres a encontrarem o seu final feliz. A Fórmula do Amor: Segredos de Jane Austen para os Relacionamentos (Realejo) foi escrito pela americana Elizabeth Kantor, que está no país esta semana para divulgar a obra. Nesta quinta-feira, 26, ela faz palestra na Casa do Saber. Amanhã, autografa o livro na recém-inaugurada livraria Cultura do Shopping Iguatemi. E no sábado, participa da mesa A Fórmula do Amor, com o psicanalista Francisco Daudt da Veiga, na Tarrafa Literária.

Com Ph.D. em inglês e mestrado em filosofia, Kantor, que já publicou O Guia Politicamente Incorreto de Inglês e Literatura Americana, inédito no Brasil, passeia agora pela autoajuda com o empurrão de uma das mais célebres escritoras britânicas - Austen, a mãe da chicklit, é possivelmente a maior long-seller da história da literatura inglesa e estampará a nota de 10 libras, etc.

"Percebi que as mulheres modernas amam Jane Austen e procuram em seus livros (e nos filmes que são feitos com base em seus títulos, especialmente Orgulho e Preconceito) algo que está faltando em suas vidas: final feliz, elegância, uma espécie de fé nos homens e vidas amorosas com alguma dignidade." Conta, então, que decidiu explorar os romances de Jane Austen em busca dos princípios fundamentais por trás dos personagens e de suas histórias para fazer um livro "no qual as mulheres modernas pudessem se basear". E o que podemos aprender com ela? "Como sermos heroínas de nossa própria vida", responde.

Para Kantor, a popularidade de Austen vem de sua capacidade de escrever sobre o assunto que, segundo a americana, mais interessa as mulheres: "relacionamentos". E isso dura dois séculos. Mas ela aponta um fato novo para o renovado interesse em obras como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, entre tantas outras. "Parece ser mais difícil saltar do ‘apaixonar-se’ para o ‘e viveram felizes para sempre’ na vida real e Jane Austen dá à mulher moderna uma noção do que ainda queremos num momento em que isso é mais e mais difícil de se alcançar", avalia.

Assim, a autora acredita que a britânica pode salvar a vida amorosa das pessoas. "Ela mostra o verdadeiro amor em sua doçura efervescente - pense em Darcy e Elizabeth no final de Orgulho e Preconceito. Mas ela também mostra todas as armadilhas que você deve evitar para chegar lá."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

