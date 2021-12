Livro sobre “molécula do espírito” é lançado em Salvador

O Teatro Jorge Amado (Pituba) recebe nesta quinta-feira, 10, o lançamento do livro "DMT: A Molécula do Espírito", do médico psiquiatra e pesquisador norte-americano Rick Strassman. A obra fala sobre a molécula DMT, que causa visões, pensamentos e sentimentos. O evento de lançamento gratuito contará com pesquisadores da ayahuasca, um chá milenar que possui a substância em sua composição.

O autor explica que a molécula DMT pode ser encontrada em diversas plantas e animais, inclusive é produzida também pelo corpo humano, onde tem alta atividade no cérebro e retina. Quando ingerida através do Chá Ayahuasca, milenarmente produzido por indígenas da região amazônica, a "molécula do espírito" pode expandir a consciência.

“Agora, um livro dedicado ao DMT está disponível no país mais responsável por difundir essa poção ao redor do mundo. Mais do que qualquer outro lugar, o Brasil é o país onde o maior número de pesquisas está acontecendo atualmente a respeito dos efeitos biológicos, terapêuticos e religiosos da Ayahuasca”, comenta o autor, um dos pioneiros da pesquisa com a molécula sintetizada e injetada em humanos.

adblock ativo