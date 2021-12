Livro sobre João Ubaldo Ribeiro é lançado em Salvador

Juva Batella, sobrinho de João Ubaldo, vai aproveitar o aniversário do escritor, segunda-feira, 23 de janeiro, para lançar o livro “Ubaldo – Ficção, confissão, disfarce e retrato”. O lançamento será às 18h, no Espaço Cultural da Barroquinha e contará com um bate-papo com o autor Juva Batella, a ilustradora Chica Batella, além de Eneida Leal Cunha, professora de Literatura Brasileira na UFBA, e Malu Fontes, jornalista.

A obra é baseada na tese de doutorado de Juva sobre o tio, reunindo correspondências e um panorama de sua vida como escritor. O livro parte da conversa de dois personagens em um bar de uma livraria, e é ilustrado por Chica Batella, filha de João Ubaldo e prima de Juva.

Haverá venda dos livros e sessão de autógrafos, além da exibição da série de ilustrações “Coisas que me lembram meu pai”, de Chica Batella. Os desenhos estarão disponíveis para venda em quantidade limitada – apenas duas cópias de cada. O acesso é livre.

