Livro 'O Hobbit' completa 75 anos nesta sexta-feira

Há exatamente 75 anos foi lançada a primeira edição de "O Hobbit", livro de fantasia escrito pelo britânico J.R.R Tolkien, traduzido em mais de 50 línguas e com 100 milhões de cópias vendidas, que é o prelúdio da trilogia "O Senhor dos Anéis". Desde 2006 a data é comemorada durante uma semana, conhecida por Tolkien Week. Este ano, o cineasta Peter Jackson divulgou o segundo trailer da adaptação, intitulada "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada", a ser lançada em 14 de dezembro. A versão cinematográfica terá um total de três filmes, que serão exibidos até 2014. Veja o trailer em www.ohobbitfilme.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo