Livro mapeia influência do psicodelimo na música brasileira

As experiências psicodélicas chegaram aos cinco continentes entre os anos 1960 e 1970. Dito frequente: “expansão da mente”. No comportamento, no consumo de substâncias psicoativas e na arte.

Parte essencial da música brasileira feita nesse período, satélite ligado em tudo ao redor, foi fortemente tocada por esse universo. No som, The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jeferson Airplane, Janis Joplin e Jimi Hendrix eram audições estimulantes.

O jornalista paulista Bento Araújo compilou uma porção dessa produção fonográfica no livro Lindo Sonho Delirante, lançado de modo independente, com 100 discos psicodélicos do Brasil.

“Essa história vem do finalzinho dos anos 1990, quando ainda trabalhava em loja de discos e Os Mutantes lançaram Technicolor, gravado na França, e nessa época também descobri a fase psicodélica do Ronnie Von. Percebi então que a gente tinha tido uma cena”, conta o autor.

Em 2014, ele iniciou a criação da obra – já tinha a bagagem de editar a revista Poeira Zine, voltada para o rock, desde o princípio dos 2000. Há muitos anos Bento guardava a vontade de escrever um livro permanente sobre música. “Fiquei todo esse tempo com vontade de lançar o meu primeiro”, diz.

Recorte e seleção

A seleção dos álbuns vai de 1968 até 1975 e abarca do Tropicalia ou Panis et Circenses, precedido pelas duas obras experimentais de Caetano e Gil, até o enigmático Paêbiru: Caminho da Montanha do Sol, de Zé Ramalho e Lula Côrtes.

Ou seja, oito anos de viagem por sons viajandões brasileiros. Bento revela que a ideia inicial era escolher produções daquele período até hoje. “Queria fazer os discos psicodélicos brasileiros de todos os tempos. Mas a coisa foi ficando de um tamanho tão grande que foi necessário um recorte”.

Cada disco é acompanhado de sua capa original e uma resenha de Bento, que situa o trabalho tanto na trajetória do artista como no contexto geral da música (incluindo a estética e a recepção da crítica) e também da política brasileira.

“O que não tinha na minha coleção, foi colaborativo. Alguns amigos colecionadores cederam capas para fotografar. E nas resenhas busquei uma mistura de minha opinião, de informações de revistas e jornais da época e relatos dos próprios autores. Já tinha entrevistado boa parte dessa galera”.

O título é uma homenagem ao disco soul-psicodélico Lindo Sonho Delirante - L.S.D., de Fábio (nome artístico do paraguaio radicado no Brasil Juan Senon Rolón), e que veio ao mundo em 1968. Na publicação o jornalista passeia por nomes consagrados, como João Donato, Novos Baianos, Tom Zé, Gal Costa, Jards Macalé, Ave Sangria, Som Imaginário, Secos & Molhados e Jorge Ben, além dos baianos citados, e também apresenta grupos e artistas de São Paulo, a exemplo de O Bando, Loyce & Os Gnomos e Hareton + Meta.

“É uma cena que, se a gente for analisar, não existiu na época. Somente na retrospectiva a gente consegue observar. Tem gente que critica, que diz que os discos Clube da Esquina e Secos & Molhados não são psicodélicos. Mas é bem abrangente mesmo. Se fosse radical, iriam ficar uns 30 discos. Não é como a psicodelia de São Francisco (Califórnia, EUA). Aqui a gente vai contextualizando essa produção. O mote do livro é esse”, completa Bento.

