Livro, filme e CD com sambadeiras baianas são lançados

Onde quer que tenha surgido, sem a mulher o samba não existiria. É isto que fica claro no projeto Mulheres do Samba de Roda, no qual 16 mestras sambadeiras baianas ajudam a contar a história do ritmo através de suas próprias histórias e de suas comunidades.

A coletânea (um CD, um documentário em DVD e um livro com os perfis dessas mulheres) será lançada neste sábado, 5, às 9 horas, no Centro de Referência do Samba de Roda, em Santo Amaro, junto com a exposição fotográfica Mulheres no Samba de Roda: Histórias e Conquistas.

"Todas falam a mesma coisa: de certa forma, o samba é um bem familiar, da comunidade, do qual participam desde pequenas", afirma a professora e etnomusicóloga Katharina Dohring, responsável pela pesquisa que embasa o projeto.

"Como aprendeu?", "Quem ensinou?", "Qual a memória mais antiga da vida no samba?" e "O samba nasceu onde?" são perguntas que guiaram o documentário coordenado por Rosildo Rosário.

Nas respostas, as sambadeiras de 15 cidades de três territórios de identidade (Recôncavo, Região Metropolitana e Portal do Sertão) dão show de espontaneidade e sabedoria.

"O samba de roda foi iniciado pelos negros na África. Chegou até os escravos e foi espalhando para o povo. Estou contando a história que as minhas tias contavam… A minha bisavó morou em cativeiro", lembra Dilma Santana, a Dona Fiita, de Teodoro Sampaio.

Já Joselita da Silva, a Dona Zelita, de Saubara, faz questão de "puxar a sardinha" para a própria terra. "O samba nasceu foi na Bahia e no Recôncavo. Agora, em qual Recôncavo, ninguém sabe. Cada lugar tem um ritmo de samba", garante a senhora de 79 anos, que se orgulha de ter fugido de casa na juventude para sambar.

"Sempre teve esse negócio que as filhas não saíam de noite. Não era como hoje, que é tudo à vontade. Apanhei muito pra ir sambar, mas não me arrependo nunca", disse, em entrevista por telefone.

Para Katharina Dohring, esta é uma das distinções dos sambadores. "Transgredir as regras é uma das coisas que fazem a pessoa ser sambador. Algumas pessoas realmente se sentem chamadas para estar ali".

Ir ao encontro das mestras e mostrá-las à vontade, seja em vídeo, seja em áudio, é um dos grandes méritos do projeto. Tanto o documentário quanto o CD de 17 faixas (uma de cada sambadeira e uma reunindo todas) foram gravados nos ambientes onde essas mulheres se sentiam confortáveis.

No quintal ou na sala de casa, acompanhadas de familiares e parceiras dos grupos, elas estavam livres para falar sobre a herança cultural, as histórias das comunidades e a relação do samba com as rezas e festas religiosas.

Patrimônio da Humanidade

A iniciativa comemora os 10 anos de conquista do título de Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, conferido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura).

"O reconhecimento permitiu que os grupos se fortalecessem e se organizassem neste período. O que não quer dizer que o grupo precisa abrir mão do samba comunitário, das festas da tradição", defende Katharina Dohring.

O projeto foi realizado pela Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia (Asseba), pela Rede do Samba de Roda do Recôncavo Baiano e pela Chegança dos Marujos Fragata Brasileira. O patrocínio é do Governo do Estado e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipac), através do Fundo de Cultura do Estado da Bahia.

A tiragem de mil exemplares será distribuída gratuitamente para as mulheres retratadas e seus grupos de samba, universidades e instituições culturais.

adblock ativo