Livro faz recorte da fotografia de moda no Brasil

Há 20 anos o universo da moda brasileira engatinhava nas especializações técnicas. Ao longo desse tempo, uma série de nomes da fotografia nacional ajudou a colocar o universo fashion do País num patamar de maior profissionalização.

O livro "Quadros de Moda - Fotografia Contemporânea na Moda Brasileira" reúne pela primeira vez o trabalho de 29 desses fotógrafos e faz questão de aproximar a sua produção do campo artístico. Lançada pela Luste Editores, a publicação é uma espécie de recorte da fotografia de moda do Brasil nas últimas duas décadas.



A obra apresenta a seleção de trabalhos dos mais consagrados nomes do cenário brasileiro, como Bob Wolfenson, Klaus Mitteldorf, J.R. Duran, Jacques Dequeker, Felipe Morozini e Gui Paganini.

A curadoria das cerca de 270 imagens que integram as páginas de "Quadros de Moda" foi realizada por um trio habituado a dialogar com linguagens artísticas: a designer Graziela Peres, o editor de moda Paulo Martinez e o curador de arte Waldick Jatobá.

De acordo com Graziela, que já atuou como diretora de arte em revistas de moda como Vogue Brasil e FFW Mag, eles demoraram um ano entre todas as fases do projeto. Tudo começou com a seleção dos nomes que estariam no livro, passando pela análise de cinco mil fotos até chegar na escolha daquelas que melhor representassem os momentos marcantes na carreira dessas figuras.

"Priorizamos na seleção profissionais com relevância na fotografia de moda e que ainda fossem atuantes no mercado". Portanto, o processo contemplou tanto profissionais que estão há anos no cenário quanto talentos recém-surgidos.

Em "Quadros de Moda", todos os fotógrafos possuem o mesmo número de páginas para os seus trabalhos, além de um autorretrato e um pequeno perfil que apresenta um pouco da sua trajetória no mercado.

Waldick Jatobá conta que foi o potencial de expressão das formas de beleza que aproximou sua carreira da moda. Sobre a curadoria, ele diz que um dos intuitos foi quebrar a aparente normalidade do olhar e reforçar a beleza e estética.

"Nos concentramos em ver o fotógrafo como artista. Não como fotógrafo de moda que segue um rito que envolve stylist, editora e maquiador".

<GALERIA ID=20419/>

Trajetória fotográfica

Apesar de refutar o rótulo de fotógrafo de moda, Bob Wolfenson foi um dos precursores dessa cena no Brasil. Atuando no mercado desde a década de 1980, ele conseguiu constituir uma linguagem própria.



Ele conta que advoga a ideia de estar em trânsito, mas reconhece o posto de importância da fotografia de moda na sua carreira, já que ocupa boa parte do seu tempo.

"Quando a imagem de moda deixa a função específica de vender ou mostrar a roupa, ela traz algo que toca as pessoas e convoca sensações. Ela faz ainda mais pela arte quando se afasta do comercial", opina.



Ele diz que quando começou na carreira queria ser bem editado e paginado. "Em geral, as fotos de jornal eram pequenas e os textos se sobrepunham às fotos. Mas, mesmo com todas as injunções, existia um campo experimental bem grande".

Por conta disso, Bob acredita que os fotógrafos conseguiram dar uma particularidade para o campo da moda. "E o livro traz muito bem o retrato desses 20 anos. É um bom retrato".

Linguagem artística

Para Graziela, a moda tem que ser inspiradora e mexe com as mudanças de comportamento da sociedade. Por conta disso, o livro apresenta o fenômeno fashion como inspirador.

"A fotografia de moda não é só para mostrar aquela calça ou vestido porque preciso vender. Envolve uma importante questão estética. Moda também é cultura. Não é só consumismo. "Quadros de Moda" cobre um buraco histórico".

Waldick Jatobá acredita que a arte contemporânea é cada vez mais um grande canal de comunicação para a moda. "Se o fotógrafo vive ou bebe dessa fonte, no sentido de criar referências, ele vai se posicionar melhor no mercado".

adblock ativo