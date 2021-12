Livro e exposição mostram o traço crítico e genial de Millôr

A atualidade dos trabalhos assinados pelo desenhista, dramaturgo e escritor Milton Viola Fernandes (1923-2012) impressiona qualquer um que acompanhe as notícias da imprensa brasileira. O carioca é conhecido pelo personagem errático, preciso e anarquista batizado como Millôr.



Mesmo que o tempo não seja capaz de esmaecer a força dos desenhos e textos dele, o Instituto Moreira Salles (IMS) decidiu aguçar a memória dos admiradores do artista ao lançar a publicação Millôr: Obra Gráfica. O livro chega ao lado da exposição homônima, que segue em cartaz até o dia 21 de agosto na capital carioca.

Ambas iniciativas apresentam alguns dos temas de relevância abordados por Millôr Fernandes em 70 anos de produção artística. A obra reúne aproximadamente 400 trabalhos e não tem qualquer compromisso cronológico. Os desenhos estão divididos em cinco eixos temáticos: Millôr por Millôr, Pif-Paf, Brasil, Condição Humana e À Mão Livre.

A curadoria é assinada pelo trio formado pelo editor e professor universitário Paulo Roberto Pires, o cartunista Cássio Loredano e Julia Kovensky, coordenadora do setor de iconografias do IMS. Eles tiveram o desafio de selecionar, num universo de quase sete mil desenhos, aqueles que integrariam o projeto gráfico.

Paulo Roberto explica que uma das maiores prioridades durante as etapas de seleção dos materiais foi manter a fidelidade ao inconfundível espírito criativo de Millôr. Para ele, o próprio nome do livro e exposição deixa claro que o objetivo foi separar a obra gráfica da produção do Millôr escritor e tradutor.

"São muitos talentos. Por isso, decidimos nos concentrar nos desenhos. Eles que mandam. Publicação e mostra executam funções importantes. Aqueles que já acompanhavam o trabalho de Millôr encontrarão uma memória mais organizada. As pessoas viam os materiais de forma dispersa. Para aqueles que não conhecem Millôr, nós oferecemos um tipo de recorte bem agradável. Mesmo que ele sempre nos dê uma punhalada", brinca Paulo sobre o caráter político e questionador das obras de Millôr Fernandes.

Voz gráfica

O acervo do carioca Millôr chegou às mãos do IMS em 2013, um ano após a morte do artista que se dizia acima de tudo jornalista. Ele deixava sua aversão ao que chamava de afetações artísticas. Para Millôr, o objetivo do desenho era a publicação impressa.

"Ele não dava a menor bola para galeria de arte. Em 70 anos de trabalhos, fez apenas quatro exposições. As obras dele não estão no mercado artístico porque quem tem coisas do Millôr recebeu como presente. E quase todas com dedicatória", afirma Paulo.

Na seção Millôr por Millôr são apresentados os autorretratos em que criador e criatura se confrontam. Aí, o Rio de Janeiro aparece como um cenário importante para ele. Já em Pif-Paf aparecem alguns dos trabalhos que desenvolveu como colunista da revista semanal O Cruzeiro, entre 1945 e 1963.

No eixo Brasil, um dos mais atuais em tempos de crise política, os desenhos ácidos de Millôr Fernandes deixam claro o tom contemporâneo do seu pensamento crítico.

"Ele era um franco atirador mesmo. Ele dizia que imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados", comenta Paulo Roberto.

