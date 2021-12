Livro de bluesman é relançado com show

Há cinco anos, o bluesman e escritor francês Jean Mitchell morreu como indigente no Hospital Santo Antonio das Obras Sociais da Irmã Dulce. Suas performances inflamadas, urgentes (como ele parecia viver), tinham fim. Apenas três pessoas foram ao enterro no cemitério Quinta dos Lázaros.

Uma delas, o guitarrista Gino Zambelli, está diretamente envolvida no tributo que acontece nesta quarta-feira, 25, às 21 horas, no Revolver Bar Pub, com o lançamento da segunda edição do livro Anjos Negros. O livro foi publicado em Salvador, em 2001, pelo selo editorial Letras da Bahia.

A iniciativa da reedição é do poeta e sócio do selo independente Novesfora, Gustavo Arruda: "Acho que em Anjos Negros ele alcançou o que queria, um romance-pedrada sem artifícios literários".

A narrativa em que o mundo do crime tece a trama também preserva referências históricas do Rio de Janeiro e da Bahia dos anos 1980.

De certa forma, Jean eleva traços biográficos à condição literária no romance policial, com pegada de pulp fiction. Ele se mudou para o Brasil em 1976 e, de fato, esteve preso por duas vezes no Rio e em Salvador.

Outros aspectos da sua biografia (tão coerente, tão explosiva como a sua música) são revelados pelo editor na apresentação do livro.

Memória-biblioteca

Arruda conta que Jean (que assina como autor Jean Eugène Mouchère), como as histórias que cantava, tinha uma personalidade fascinante e multifacetada. E uma "memória-biblioteca": falava sobre filmes de western, pintava, improvisava haikais e sabia tudo sobre rock'n'roll dos anos 1950. "Ele tinha esta faísca da vida que poucas pessoas têm".

A noite também vai contar com show da Jean Mitchell Blues Band, liderada pelo guitarrista e amigo de Jean, Gini Zambelli, com participação do gaitista e vocalista da BondBlues Mauro Santoli.

Por anos, Gini se metamorfoseia entre a Cameleon, a Rumbahiana e a JMBB e, atualmente, desenvolve o projeto Quartas do Jazz no Revolver Pub.

Tocou com Jean de 1991 a 2008 e refere-se ao amigo como um "talento natural": "A gente nunca ensaiou, ele viveu no underground a vida toda. Seu timbre de voz e a interpretação que fazia de Summertime eram dele mesmo".

Zambelli considera que Anjos Negros poderia render um filme à Tarantino, e também possui um manuscrito (Luz nas Trevas) que Jean lhe entregou antes de morrer e que vai repassar para Arruda.

Uma vida como a de Jean, na verdade, é daquelas que não se acaba com o fim.

adblock ativo