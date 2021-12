Livro A Arte de Tatti Moreno terá lançamento aberto ao público

Escultor, desenhista e pintor, Tatti Moreno ainda conserva muito da inquietude do menino de 12 anos que, como um verdadeiro mago, criava bonecos feitos com arame, cola e sucatas. A prova é que hoje, aos 71 anos, 47 deles dedicados profissionalmente às artes plásticas, comemora entusiasmado o lançamento de livro sobre seu percurso criativo, cheio de novos projetos.

Trata-se da obra A Arte de Tatti Moreno, de autoria de Claudius Portugal, que tem lançamento aberto ao público nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no restaurante Amado, Contorno (o primeiro lançamento ocorreu em agosto, na sede da Odebrecht, mas foi restrito a convidados).

Desta vez o público poderá adquirir o livro de capa dura, de 24o páginas, contendo belas fotografias e informações sobre a carreira artística de Tatti Moreno. A edição, bilíngue e primorosa, é da P55 Edição.

A voz do homenageado

Tatti Moreno conta que a publicação, que tem patrocínio da Braskem, do Governo do Estado, através do Fazcultura, do Bradesco Seguros e do Governo Federal por meio da Lei Rouanet, teve custo de R$ 500 mil.

“Claudius foi fantástico em captar com grande sensibilidade a minha trajetória“, afirma o artista, que antecipa que atualmente está envolvido em grandes projetos em quatro estados: Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

“Em Salvador, a ideia é a de criação de peças de esculturas (a exemplo da que criou para Jorge Amado e Zélia), para homenagear pessoas, a exemplo de Carybé, Mãe Menininha, João Ubaldo Ribeiro, Mestre Didi, etc”, diz Tatti Moreno.

“No Rio de Janeiro, é um projeto para a cidade de Maricá. A ideia é a criação de uma estátua de Padre Anchieta, que viveu lá com os índios. Já no Rio Grande do Sul, onde predomina a religião de matriz africana, a solicitação é da criação de imagens como as que eu criei no Dique do Tororó”. Em Aracaju, a escultura não foi definida.

Cristo Del Pacífico

Fora do país, o artista cita a obra Cristo Del Pacífico, com 37 metros de altura, construído na cidade de Lima, no Peru, em homenagem ao catolicismo na América Latina. “Virou ponto turístico. Foi criada em 2010, durante a gestão do ex-presidente Alan Garcia, que assumia a obra como se fosse dele”, diz.

Entre os projetos que Tatti Moreno gostaria de realizar em Salvador está a criação de uma minicapela em homenagem a Nossa Senhora da Vitória, com a imagem da santa. Frequentador da igreja da Nossa Senhora da Vitória desde a infância, ele diz que tem o sonho de homenagear a santa em um local ainda a ser definido.

A voz do autor

Claudius Portugal traça, no livro A Arte de Tatti Moreno, um minucioso perfil do escultor ao longo das mais de 200 páginas, ordenando os fatos, revelando episódios nem sempre conhecidos do público dele. “Quis situá-lo dentro da história da arte brasileira. Mostrar um artista inserido dentro de seu tempo e mostrar outros tipos de trabalhos que são pouco conhecidos, a exemplo dos instrumentos musicais”, afirma Portugal.

A religiosidade baiana na obra de Tatti Moreno (os santos e os orixás) é bastante conhecida, mas o artista multifacetado criou outras obras singulares, que talvez os mais jovens desconheçam, a exemplo do carro-instalação Volks Art, que zombava do consumo, apresentando uma máscara de latão no capô dianteiro, com os dentes arreganhados. O livro fala destas e outras peripécias do escultor prestigiado.

