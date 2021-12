Live com Érico Brás e Lázaro Ramos comemora os 30 anos do Bando de Teatro Olodum

Para celebrar seus 30 anos, o grupo de teatro com maior tempo de atividades ininterruptas da América Latina, o Bando de Teatro Olodum, vai realizar uma live comemorativa neste sábado, 17, às 18h. O evento vai contar com a participação de nomes que fazem parte da história da companhia, como MV Bill, Lázaro Ramos, Virgínia Rodrigues, Érico Brás e o Olodum.

A live vai ser transmitida no canal do youtube do Bando. Os textos e produções autorais, que revelam a realidade vivida por pessoas negras no Brasil, rendeu ao Bando mais de 30 trabalhos entre espetáculos, performances e intervenções. Nessas três décadas, o grupo apresentou montagens renomadas como Essa É Nossa Praia, Ó Paí, Ó!; Erê e Cabaré da Rrrrraça.

“Vai ser uma celebração virtual. A gente teve que reinventar essa celebração e o festejar é importantíssimo pela importância do Bando de Teatro Olodum para o teatro negro brasileiro e para cada um nós”, pontua a atriz Valdinéia Soriano, que integra a companhia desde o começo, lá nos anos 90.

Ainda na comemoração de aniversário, a companhia planeja exibir online um de seus espetáculos, que será divulgado em breve.

