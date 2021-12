Lista traz 50 músicas mais "pegajosas"

Um estudo patrocinado pelo site MobilSlots.com chegou a lista das 50 músicas mais pegajosas de todos os tempos, aquelas que ficam presas no nosso cérebro que nem chiclete. A NME divulou a lista nesta quinta-feira, 19.

Quem encabeça é o jamaicano OMI com a música Cheerleader, seguido de Meghan Trainor (All About the Bass) e as Spice Girls (Wannabe). Na lista ainda tem Beatles, Michael Jackson, Backstreet Boys e Pharrell Williams.

Confira a lista completa abaixo:

1. Cheerleader - OMI

2. All About The Bass - Meghan Trainor

3. Wannabe - Spice Girls

4. What Makes You Beautiful - One Direction

5. Eye of the Tiger - Survivor

6. Happy - Pharrell Williams

7. I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers

8. Billie Jean - Michael Jackson

9. Karma Chameleon - Culture Club

10. Call Me Maybe - Carley Rae Jepsen

11. Barbie Girl - Aqua

12. Mambo No.5 - Lou Bega

13. Mickey - Toni Basil

14.MMMBop - Hanson

15.Tub-thumping - Chumbawamba

16.Hollaback Girl - Gwen Stefani

17.Single Ladies (Put A Ring On It) - Beyoncé

18.Baby - Justin Bieber

19.Money On My Mind - Sam Smith

20. The Final Countdown - Europe

21. Yellow Submarine - The Beatles

22. Mr Sandman - The Chordettes

23. Don't Stop Believin' - Journey

24. Livin' On A Prayer - Bon Jovi

25. Sweet Child O' Mine - Guns 'N' Roses

26. I Want It That Way - Backstreet Boys

27. Tainted Love - Soft Cell

28. Rule The World - Take That

29. Seven Nation Army - The White Stripes

30. Ruby - Kaiser Chiefs

31. C'est La Vie - B*Witched

32. Shake It Off - Taylor Swift

33. Can't Get You Out Of My Head - Kylie Minogue

34. Stacy's Mom - Fountains of Wayne

35. Bleeding Love - Leona Lewis

36. What Is Love? - Haddaway

37. A Little Less Conversation - Elvis Presley

38. Smooth Operator - Sade

39. Take a Chance - ABBA

40. I Will Survive - Gloria Gaynor

41. Achy Breaky Heart - Billy Rae Cyrus

42. I Wish It Could Be Christmas - Wizzard

43. Happy Talk - Captain Sensible

44. One Love - Blue

45. That's Amore - Dean Martin

46. Livin' Da Vi Da Loca - Ricky Martin

47. Blue (Da Ba Bee) - Eiffel 65

48. Crazy Frog - Axel F

49. Addicted To Love - Robert Palmer

50. Summer Holiday - Cliff Richard

