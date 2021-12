Lista com possíveis participantes de "A Fazenda 3" chega a 150 nomes

A produção da terceira edição de 'A Fazenda', da Record, está mesmo bem adiantada na escolha dos participantes. De acordo com site 'UOl', a a atração, que só estreia em setembro, já conta com uma lista de 150 nomes possíveis para ocupar as 14 vagas do reality show rural.



"Temos muitas opções, mas não existe ninguém confirmado por enquanto", declarou o apresentador Britto Jr..





