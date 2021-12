Lino Villaventura aposta no conforto no Minas Trend

O renomado estilista Lino Villaventura estreou na passarela do Minas Trend nesta quarta-feira, 7, buscando o conforto como principal meta. O paraense desfilou a coleção inverno 2016 da sua segunda marca, a Villaventura, com propostas mais básicas e casuais do que a sua linha principal (que desfila no São Paulo Fashion Week).

Com a cartela de cores repleta de cores escuras, com muito preto e branco, Lino apresentou roupas que apostam em silhuetas amplas. Um dos traços mais marcantes da coleção são os sapatos pesados combinados a vestidos, blusas e calças em modelagens descoladas do corpo. A proposta enfatiza a força do estilo das ruas no inverno 2016 da Villaventura.

Os principais tecidos escolhidos pelo designer foram o algodão, a cambraia, a tricoline e a malha de seda. O estilista, conhecido pelo valor do seu trabalho artesanal, preferiu flertar com as possibilidades de roupas que podem ser reinterpretadas no dia a dia da mulher brasileira.

