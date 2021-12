Liniker, Giovana Xavier e Leandra Leal participam do projeto 'Mulher com a Palavra'

Com mediação da apresentadora Rita Batista, o projeto 'Mulher com a Palavra' receberá a cantora Liniker, a atriz e diretora Leandra Leal e a professora em História Giovana Xavier, na segunda-feira, 23, às 20h, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), o projeto se consolidou como um espaço de compartilhamento de experiências de mulheres brasileiras, que se expressam através da arte e cultura, trazendo reflexões sobre empoderamento feminino, carreira profissional e artística e temas da atualidade.

Ao longo dos quatro anos de realização, já passaram nomes como Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Karol Conká, Gaby Amarantos, Zezé Motta, Maíra Avezedo, Joice Berth, Lívia Natália e Carla Akotirene. Ainda participaram artistas como Daniela Mercury, Camila Pitanga, Taís Araújo, Pity, Marina Lima, Elza Soares, Zélia Dunkan, Márcia Tiburi, Preta Gil, MC Carol e Elisa Lucinda.

adblock ativo