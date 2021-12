Lincoln lança clipe em parceria com a FitDance

O cantor Lincoln Senna acaba de lançar o clipe da música 'Trenzinho da Sacanagem', em parceria com a empresa de dança FitDance. A produção retrata uma festa em clima universitário, dança e um elenco com mais de 40 pessoas, incluindo cheerleaders da Escola Bahiana de Medicina, bailarinos e instrutores do FitDance.

“Estou extremamente feliz com a repercussão de ‘Trenzinho’! O clipe ficou a nossa cara, conversando com nosso público, jovem, baladeiro, animado! Fiz questão de criar o roteiro junto a galera da Califórnia [Media House] e minha equipe, seleção do elenco e edição. Eu pedi diversidade, e tivemos bastante disso”, contou Lincoln, que acompanhou de perto cada detalhe da produção.

Quem assina a captação de imagem, direção e edição é a Califórnia Media House, e a Penta Entretenimento ficou responsável pela produção.

A música 'Trenzinho da Sacanagem' já vinha sendo reproduzida nas academias brasileiras e até na Argentina, através das redes sociais. A canção é uma composição de Lincoln em parceria com Marlon Nunes, e faz parte do EP Groove Organizado, disponível em todas as plataformas digitais. A FitDance assina a coreografia.

Assista abaixo:

