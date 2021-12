Lina Bo Bardi: um coração selvagem

O prazo começava a correr na segunda-feira, mas pouca coisa acontecia. Na terça era igual. Quarta-feira, o arquiteto responsável passava pela porta feito furacão. Mal raiava a manhã e Lina Bo Bardi já dava ordens aos funcionários. Falava alto, coisa de italiana típica, e gostava da correria.

Se o serviço fosse muito, Lina trocava a roupa por um macacão. Instantes depois, trabalhava como qualquer um de seus funcionários. Não tinha frescura: era bonita e forte, feminina e determinada. A mulher que tem seu centenário comemorado nesta sexta-feira, 5, acreditava (e muito) nisto.

"Ela insistia em ser chamada de arquiteto, dizia que a palavra arquiteta não existia. Era uma personalidade feminina muito especial, diferente das outras mulheres da Bahia daquela época, que estavam mais voltadas à atividade doméstica", conta o escritor Fernando da Rocha Peres.

Quando Lina chegou à Bahia, no fim da década de 1950, a cidade de Salvador vivia sua época de maior efervescência cultural. Os terreiros de candomblé e a Universidade Federal da Bahia atraíam então as atenções de estrangeiros. Foi nesta época que Salvador recebeu gente como o casal Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Tempos bons.

Por iniciativa de Edgard Santos, criador e reitor da universidade, chegaram também Martim Gonçalves, para assumir a Escola de Teatro, e Hans-Joachim Koellreutter e Walter Smetak, para a Escola de Música. Lina chegou para ficar em agosto de 1958, aceitando o convite de Diógenes Rebouças para assumir a Faculdade de Arquitetura.

Assim que chegou, a "arquiteto" italiana quis saber o que estava sendo produzido em termos de cultura na Bahia. Sua paixão instantânea foi a arte produzida no interior do estado, como as cerâmicas e os caxixis de Maragogipinho.

Juventude

O grupo de artistas que compunha a Geração Mapa também chamou a atenção de Lina ao chegar. Aqueles meninos e meninas organizavam publicações importantes, como a Revista Mapa, e tinham como um de seus integrantes um certo jovem cineasta: Glauber Rocha.

Numa conversa com os amigos Vivaldo da Costa Lima, José Valadares e Walter da Silveira, Lina soube da existência do grupo e quis conhecer seus integrantes. "Foi então que nos aproximamos e tivemos a oportunidade de lucrar muito com isso. Lina nos ensinou a ter uma visão política mais consequente", afirma Fernando da Rocha Peres, um dos integrantes da Geração Mapa.



Artista plástico e também integrante da Geração Mapa, Sante Scaldaferri acabara de se formar quando recebeu o convite para trabalhar com Lina. Estudava cenografia, e foi indicado por Martim Gonçalves para o cargo de assistente da arquiteta, àquela época à frente do Museu de Arte Moderna da Bahia.

"Eu ajudava nas montagens das exposições, pensava com ela nos artistas que podíamos trazer. Trabalhamos juntos por quatro anos. Ela era uma mulher danada. Quando queria alguma coisa, era fogo", Sante lembra, entre risos.

A personalidade forte também se impunha com seu marido, o escritor, colecionador e curador Pietro Maria Bardi. "Uma vez o professor Bardi veio para uma exposição de uma artista de São Paulo. Todo mundo reunido numa salinha do Museu e Lina ordenou pra ele: "Scrivi, scrivi, Pietro! Presentazione!". O professor pegou um toco de lápis e escreveu uma apresentação brilhante para a exposição, ali, naquela horinha. Eles eram uma dupla porreta!", Sante considera.

Tudo isto, na verdade, tinha muito a ver com os objetivos da vinda de Lina para a Bahia: além de dirigir a Escola de Arquitetura da Ufba, ela tinha também a missão de implantar o Museu de Arte Moderna em Salvador, avalizada por Assis Chateaubriand.

Desafio

Foi ele, aliás, o responsável pela vinda do casal para o Brasil: Pietro foi contratado para, a preços menores que os normais, aproveitar o fim da guerra e trazer para o Brasil obras de artistas plásticos como Renoir, Monet e Rembrandt. O italiano chegou ao país acompanhado de sua esposa Lina, arquiteta, que logo assumiu a obra do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Masp.

Anos depois, Lina estaria diante do desafio de implantar um museu semelhante em Salvador, com o projeto da reforma do Solar do Unhão e adaptação do espaço às necessidades das obras.

Uma de suas dúvidas, aliás, era sobre a propriedade do nome "museu" para a instituição que criaria. "Na correspondência que ela deixou e que pertence ao acervo do museu, ela duvida que ele precisasse se chamar de museu. Acreditava que algo novo não merecia esse nome antigo", conta Marcelo Rezende, atual diretor do Museu de Arte Moderna.

adblock ativo