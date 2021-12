Lina Bo Bardi deixou marcas também nas artes cênicas

A atuação da arquiteta, designer, cenógrafa, editora e ilustradora Lina Bo Bardi (1914-1992) extrapola os campos da arquitetura e do urbanismo. Também a dança e o teatro baiano foram beneficiados pela filosofia inclusiva de Lina, que, com a sua arte, tanto influenciou a cultura popular do Brasil como também foi influenciada pela cultura deste então país emergente.

Esta italiana, que escolheu o Brasil como pátria, que chegou a integrar a resistência contra os alemães durante a Segunda Guerra Mundial e que comungava dos ideais marxistas de Antonio Gramsci (1891-1937), defendia uma organização espacial no teatro que incitasse o espectador a sair do lugar comum, muitas vezes promovendo ruptura com as leis de mercado.

A 6ª Jornada de Dança da Bahia, que prossegue até domingo, presta homenagem à artista multifacetada. Hoje, na véspera do aniversário de 100 anos da arquiteta, será apresentado o espetáculo Traços de Lina, da Mantra Cia. de Dança, dirigida por Fátima Suarez. A coreografia é de Ramon Moura.

Inspiração

A montagem, que será apresentada nesta quinta-feira, 4, às 19 horas, no Espaço Xisto Bahia, inspira-se na passagem de Lina Bo Bardi pela Bahia e em seus projetos com traços e características vanguardistas. Fátima Suarez afirma que a trilha musical do espetáculo, permeada por chorinhos, forrós e maracatus, remete à música regional.

Para o diretor teatral Márcio Meirelles, Lina contribuiu muito com o teatro, pois fez vários projetos que propunham uma nova relação do espaço teatral com o público. O encenador lembra que Lina, durante a reconstrução do TCA, após incêndio, fez das ruínas do teatro a sua sala principal.

Era o cenário da peça Ópera dos Três Tostões, direção de Martim Gonçalves, criador e primeiro diretor da Escola de Teatro, baseado na obra de Bertold Brecht. Com Martim, Lina também fez o cenário de Calígula, do francês Albert Camus. Meirelles trabalhou com ela no espetáculo de dança Retratos da Vida, inspirado em Pierre Verger.

"Ela iria fazer o figurino e cenário, mas acabou que eu terminei fazendo. Porém, levei para sempre a ideia dela de que, no teatro, o espectador completa o que ele vê em cena ", disse o diretor.

Teatro Oficina

Em São Paulo, Lina iniciou, em 1983, projeto arquitetônico no espaço do Teatro Oficina, com o arquiteto Edson Elito.

"Tal como posteriormente idealizaria para o Teatro Gregório de Mattos, o espaço cênico continha uma flexibilidade espacial que ia da plateia ao palco, oferecendo possibilidades múltiplas à encenação contemporânea", afirma a doutora em História Social Evelyn Furquim Werneck Lima, no artigo História de uma arquitetura ética: espaços teatrais de Lina Bo Bardi.

