Liminha recebe alta do hospital após sofrer AVC

Liminha recebeu alta do hospital na terça-feira, 16, após sofrer um AVC durante a gravação de um programa no SBT. Ele ficou internado por uma semana e foi diagnosticado com paralisia facial.

Mesmo com atestado médico, o assistente de palco resolveu ir trabalhar na emissora e se emocionou ao olhá-la de dentro do carro. "Meu canguru voltou. Graças a Deus Liminha saiu do hospital e já foi direto gravar", escreveu a esposa Fernanda Fiúza em uma postagem de vídeo no Instagram.

"Silvio Santos conversou comigo e foi super atencioso e preocupado com o meu marido. Um bom filho a casa torna", completou. De acordo com ela, Liminha está feliz e com saúde. Veja abaixo o vídeo.

