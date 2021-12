Liliane Reis de volta, a bordo do Estúdio Móvel

A apresentadora baiana Liliane Reis, 34, estreia nesta segunda-feira, às 18h, na TV Brasil, um novo programa diário: o Estúdio Móvel. A ideia que conduz a atração parece ser uma síntese dos trabalhos anteriores de Reis.

Do Na Carona, da TV Bahia, que a lançou como apresentadora no início da década, e do Decola (ambos programas de viagem), ao Atitude.com, focado em variedades culturais e voltado para o público jovem. Esses dois últimos, transmitidos em rede nacional pela TV Brasil.



Novo programa de Liliane é concebido por ela e voltado para o público jovem

"Quando me chamaram para o Atitude.com, ele já havia tido outros apresentadores. Era como uma adoção. O Estúdio Móvel, não – este eu gestei desde o início", conta, empolgada.



Leia a reportagem completa no jornal A TARDE deste domingo ou, se for assinante, clique aqui para ver na edição digital.

adblock ativo