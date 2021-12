Lília Cabral é indicada ao Emmy de melhor atriz

Lilia Cabral foi indicada ao prêmio Emmy de melhor atriz pelo seu trabalho em "Viver a Vida", novela exibida na Rede Globo. Além da atriz, outras quatro atrações produzidas no Brasil, todas elas da emissora carioca, concorrem no Emmy Internacional. Com isso, o Brasil é o país da América do Sul com o maior número de indicados.









