Lígia Aguiar comemora 40 anos de carreira com exposição no Pelourinho

Versatilidade é a palavra-chave para compreender o trabalho da artista multimídia Lígia Aguiar, que a partir do dia 8, expõe o trabalho Lígia Aguiar Arte 4.0 no Centro Cultural Correios, em comemoração aos seus 40 anos de carreira. A multiplicidade vai além: na noite de abertura, um tatuador levará as imagens do trabalho da artista para a pele dos convidados usando tinta henna.

Na mostra, estarão presentes cerca de 150 obras das mais diversas expressões artísticas: pinturas, desenhos, fotografias, gravuras digitais, video instalações e até mesmo um programa de computador.

Lígia, que está há mais de 20 anos sem realizar uma exposição individual, volta à cena para encerrar ciclos e começar outros, segundo ela mesma considera: “Desde 2007, estou envolvida em pensar arte, mais especificamente, no que eu poderia fazer para recomeçar e encontrar um novo fim”.

A exposição, que foi selecionada no Edital de Artes Visuais do Centro Cultural Correios, tem como curadora a crítica de arte Matilde Matos. Na mostra, grande parte dos trabalhos é em preto-e-branco. “Trabalho com uma pintura-desenho bastante autoral,na contramão do que se faz hoje. A feitura é bem delicada, praticamente não uso cor”, afirma Lígia.

Exposição Lígia Aguiar 4.0

Quando: 9 de julho a 18 de agosto, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Aos sábados, das 8h às 12h

Onde: Centro Cultural Correios, na Praça Anchieta, nº 20, Pelourinho

Quanto: entrada franca

Mais informações: (71) 3321-6665

