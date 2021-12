Líder da banda escocesa The Lapelles morre em seu aniversário de 22 anos

Gary Watson, o líder da banda escocesa em ascensão Lapelles, morreu na manhã deste domingo, 14, depois de ter caído no rio Clyde, em Glasgow. O cantor comemoraria 22 anos neste dia.

"É com choque, tristeza e nossos corações pesados, que informamos que Gary infelizmente morreu na manhã deste domingo, 14, devido a ferimentos em decorrência de um grave acidente sofrido na noite de sábado, 14. Ele faria 22 anos neste domingo. Estamos sem palavras e lutando contra essa tragédia Gary era uma força criativa. Sem sua visão, essa banda não existiria.

Perdemos um amigo, um irmão, um herói. No momento, nada disso parece real"

A banda estava com turnê marcada pelo Reino Unido para outubro. Franz Ferdnand lamentou a morte do "adorável e talentoso músico" no Twitter.

We're so sad to hear of the tragic passing of @TheLapelles Gary Watson, a lovely, talented man. Thoughts are with his family, friends & band — Franz Ferdinand (@Franz_Ferdinand) August 14, 2016

Postagem feita no perfil da banda:

Um momento de Gary:

We caught up with @TheLapelles backstage and they treated us to a wee acoustic number. #TITP pic.twitter.com/EeuJ7s55o3 — T in the Park (@Tinthepark) 10 de julio de 2016

