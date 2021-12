Licia Fabio faz lançamento de Réveillon do Mar em Salvador

A promoter Licia Fabio lançará a festa de fim de ano Réveillon do Mar nesta quinta-feira, 28, no Iara Beach Hotel, no bairro de Itapuã, em Salvador. O evento acontecerá das 12h30 às 16h e contará com a parceria da Oquei Entretenimento.

Após três anos de ausência, Licia estará de volta ao circuito de festas de fim de ano e realiza essa feijoada para divulgar o evento para a imprensa.

"Ela está de volta!". Esta foi a frase que deu pontapé inicial da campanha do Réveillon, que deixou muita gente curiosa no Facebook, Instagram e outras redes sociais.

Estamos de volta... E sempre juntos com você 💦#feliz2017 💦 Uma foto publicada por Licia Fabio (@liciafabiolf) em Jul 23, 2016 às 5:14 PDT

