Lia e Elenita voltam a brigar no BBB 10

As confinadas Lia (Sarados) e Elenita (Cabeças) voltam a se desentenderem na casa do Big Brother Brasil 10. A dançarina conversava baixinho com Sérgio (Coloridos) e Anamara (Ligados) na hidromassagem, enquanto que Elenita, que estava na varanda, os observava. A brasiliense percebeu que poderia ser assunto da conversa e se incomodou. "É muito chato você ficar falando de mim. Tá falando e se vitimizando", disse Elenita.









