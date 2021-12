Lia e Cadu se beijam ao som de Ivete

Ao som de "Na base do beijo" de Ivete Sangalo, os ex-BBBs Lia e Cadu desistiram da linha "só amizade" e deram um beijo durante o show da baiana neste sábado, 17, no Rio de Janeiro. Apesar do afago em cima do trio, Lia nega romance com Cadu. Em seu twitter, ela pediu que os seguidores observassem melhor a foto, insinuando que o moreno colocou a mão em sua boca.





Se o beijo foi de verdade, só os dois sabem, mas bem que a mãe de Cadu, Severina, está torcendo pelo romance. "A Lia é muito gente boa, das minhas, uma pessoa humilde. Acho que o sentimento dele por ela é só de amizade, mas se eles namorassem eu ficaria feliz", disse ao site EGO.



Ela disse que não viu a foto do beijo, mas falou que se realmente aconteceu, Lia deve estar feliz. "Se isso for verdade, a Lia deve estar muito feliz, né?", brincou.

A ex-BBB já declarou gostar de Cadu, já o rapaz diz que ela não faz "seu tipo".



O ex-BBB Sérgio também acompanhou o show de Ivete Sangalo.

